Agradecimiento de Marcelo Flores a Robert Dante Siboldi

Marcelo Flores va en ascenso con los Tigres y por ello el futbolista mexicano agradeció a Robert Dante Siboldi por la confianza que le he dado luego de su falla ante América.

RUEDA DE PRENSA

En rueda de prensa, Flores admitió su error ante las Águilas, pero también se mostró agradecido con el técnico charrúa por la confianza, a la que respondió con un doblete frente a Mazatlán.

"Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros; (Robert) Siboldi siempre me respalda, siempre que me pasa algo, me puso de titular después (de la falla ante América), siempre intento ser mejor. Ningún jugador quiere fallar eso, me ayudó mucho en darme otra oportunidad y quiero ser mejor siempre, lo mejor que puedo y qué suerte que así tocó", dijo.

"Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros; (Robert) Siboldi siempre me respalda, siempre que me pasa algo, me puso de titular después (de la falla ante América), siempre intento ser mejor. Ningún jugador quiere fallar eso, me ayudó mucho en darme otra oportunidad y quiero ser mejor siempre, lo mejor que puedo y qué suerte que así tocó"

El mayor de los Flores también agradeció a los jugadores de jerarquía que se han acercado a él para aconsejarlo y apoyarlo cuando no tiene minutos con los felinos.

"Son muy grandes jugadores, con mucha experiencia, siempre escucho cuando me hablan. No sé como se ve para afuera, pero cada vez que me equivoco o me enojo, porque a veces es difícil no jugar, siempre me platican cosas y me lo dicen para tener la cabeza bien. Me ayuda mucho porque me ponen más nivel y sigo trabajando", comentó.

Marcelo tiene tres goles en el 2024 con Tigres, dos en Liga MX y otro más contra Orlando en Concachampions.

Tigres enfrentará este viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 13 del Clausura 2024.