'Bateó' Luis Suárez a Cruz Azul

"Me llamaron de Toluca pero no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul pero México hoy no sería una opción", contó el charrúa en entrevista con la radio Sport 890.

La Máquina sigue en la búsqueda de un delantero para el Apertura 2022.

El "Pistolero" aún busca equipo tras concluir su contrato con el Atlético de Madrid e incluso se habló de que podía ir al River Plate argentino, que disputaba la Copa Libertadores.

"Si avanzaban a Cuartos estaba muy entusiasmado pero tuvimos la mala suerte de que River quedara afuera. Por lo deportivo se cae, me motivaba la Libertadores", explicó Suárez a ESPN.

Por su parte, los Diablos Rojos también buscaron los servicios de Edinson Cavani, paisano de Suárez, y del neerlandés Luuk de Jong.