Quiere Luis Chávez dejar atrás el tema de Qatar 2022

"La verdad no nos hemos sentado a hablar sobre ese tema, todos queremos dejarlo atrás, estamos pensando en lo que viene, en los siguientes partidos, en el Mundial, vamos a tratar de dejar todo para poder ganar", explicó Chávez este sábado en conferencia.

"Se ha priorizado tener una defensa sólida, no equivocarnos en la parte de atrás, a la hora de jugar, ser más creativos cuando hay que ir para al frente".

El volante del Pachuca consideró que la afición sigue pesando en el Estadio Azteca pese a la presión que ha vivido el equipo en los últimos partidos en su casa.

"Al menos a mí me ha tocado ver esos partidos por televisión, en el Azteca no me ha tocado jugar ahí, la gente sí pesa, me ha tocado jugar ahí contra America, Cruz Azul, y sí pesa; a lo mejor con Selección apoyan más", apuntó.