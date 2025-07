¡Aprietan al campeón!

Un partido cada tres días y medio, ése es el promedio de actividad que le depara al Toluca en un demandante inicio de semestre con tres competiciones.

Tras debutar en el Apertura 2025 de la Liga MX con triunfo sobre Necaxa, los Diablos Rojos visitarán hoy a Santos en duelo de la jornada 2, que será el segundo de siete compromisos que disputarán en un lapso de 24 días.

El equipo mexiquense adelantó el juego con los Guerreros, porque el próximo domingo se reencontrará con América, al que venció en la final del Clausura 2025, para disputar el Campeón de Campeones en Carson, California.

Una semana después, los escarlatas irán al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres y después volverán a Estados Unidos para sus tres partidos en fila de fase de grupos en la Leagues Cup.

Frente a este panorama, Antonio Mohamed planea cambios en el cuadro titular, y el refuerzo Nicolás Castro es uno de los que se perfila para arrancar contra Santos, club que le ganó 3-0 a Pumas en la jornada 1.

"Me comentaron que (Santos) venía un poco más bajo, pero es otro torneo y van a competir de igual a igual. Apenas es el primer partido que me tocó jugar, pero es fuerte y no hay que bajar porque cualquier equipo te puede ganar", comentó Castro.