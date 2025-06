Afición agradecida a Vicente Sánchez por llevar a Cruz Azul a la cima

Vicente Sánchez lo hizo cuando nadie confiaba en él. Le devolvió la grandeza a Cruz Azul al conquistar la Concachampions 2025, algo que no sucedía desde hace 11 años. Lo hizo como interino, en un equipo que no era suyo, pero que lo hizo campeón. Y, aun así, su futuro sigue en el aire.

El uruguayo llegó como una solución de emergencia tras la sorpresiva salida de Martín Anselmi rumbo al futbol europeo. Nadie apostaba por él. Pero en cinco meses logró lo impensado, devolverle a La Máquina la séptima estrella internacional y alcanzar al América en el historial de títulos de Concacaf.

Su gestión ha sido impecable. Sánchez entregó números que respaldan su trabajo: 17 victorias, ocho empates y solo dos derrotas. Y aunque la afición pide su continuidad, él prefiere mantenerse cauto. "No sé el futuro, vivo un día a la vez y no sé qué vaya a pasar mañana. No depende de mí la decisión", declaró.

Fue tras la goleada 5-0 al Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria que el técnico mostró su lado más humano. Con un tono sincero, dejó ver lo que significó este semestre para él. "El valor lo dan los números, fue un semestre que los números hablan por sí solos. Me doy un valor alto porque Dios me puso", expresó con emoción.

Sánchez también se tomó un momento para agradecer a la gente, esa que al principio dudaba y hoy corea su nombre. "Agradecido porque la afición coreó mi nombre y eso lo hacen porque se siente representados dentro de la cancha", agregó.

Más allá del resultado, el técnico charrúa se va (o se queda) con la satisfacción del deber cumplido. Pocos pueden presumir lo que él consiguió en tan poco tiempo. "Como campeones dejamos a Cruz Azul en lo más alto internacionalmente y ese era el objetivo", afirmó.

Vicente dejó claro que lo suyo no fue suerte, sino trabajo y convicción. "Simplemente hay que disfrutar, creo que es un buen momento para disfrutar con toda la afición, con toda la gente que nos apoyó y mañana veremos", cerró.

La directiva de Cruz Azul tiene la última palabra. Pero la afición, la historia y los números ya dieron su veredicto. El nombre de Vicente Sánchez ya está escrito con letras doradas en La Noria. Nombres como el de Nicolás Larcamón y Guillermo Almada, suenan para llegar en su lugar.