La denuncia de Nahuel Guzmán contra el grito homofóbico en los estadios

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, pidió a la Liga MX ser más severa en el castigo por el grito homofóbico en los estadios, luego de haber sido insultado por la afición de Necaxa.

En entrevista para Claro Sports, el arquero argentino hizo una denuncia pública contra los hinchas de Aguascalientes, tras haber recibido el grito homofóbico durante varios despejes.

"Me gustaría denunciar públicamente, porque el tema del grito no se puede más. Tienen que poner el reglamento sobre la mesa, poner personalidad, la gente que tiene que tomar decisiones y medidas de verdad, porque no es por mi, es por un protocolo que han inventado, que ha decidido que sea así, que no me lastima a mi, lastima a todo el futbol mexicano", comentó.

Con un tono alterado y visiblemente molesto, el "Patón" pidió a la Federación Mexicana de Futbol que se encargue del tema, para tomar decisiones que erradiquen dicho grito.

"Que pongan los huevos sobre la mesa la gente que los tenga que poner y tomar las decisiones que tengan que tomar", dijo.