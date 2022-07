Chivas femenil enfrentará al Inter de Milán

"Me emociona bastante cómo hemos evolucionado en 5 años y me transporto a ese primer torneo donde no teníamos ni uniformes para entrenar, ni agua, ni mil cosas, y qué bonito ver cómo hemos trabajado y evolucionado poco a poco porque así se llega a cosas grandes", comentó la portera Blanca Félix.

También bajo la gestión de la directora deportiva Nelly Simón, anteriormente tuvieron roce internacional ante la Selección Femenil de Argentina, en octubre de 2021, en el Estadio AKRON.

"Para nosotros es dar un pasito más, no sólo a la profesionalización, sino a la internacionalización de la cual hemos hablado. Hemos tenido que tener paciencia. Éste es un proyecto que va paso a paso, que va con paso seguro y nunca perdiendo el foco de hacia dónde vamos. Esto es el resultado, pero el principio también de lo que estamos consolidando. Va a ser el primero de muchos que se vienen", detalló Nelly.

En las campeonas hay entusiasmo por enfrentar a la escuadra italiana Inter Woman.

"Chivas es un proyecto muy grande, sin menospreciar a los demás equipos. Lo están tomando muy en serio y muchas apostamos por este proyecto, yo he apostado desde el primer día y dentro del campo lo estamos demostrando y afuera también."Será un partido muy interesante, cuando nos dieron la noticia todas nos alegramos este proyecto va a seguir creciendo. El campeonato nos abrió las puertas a muchas cosas y podemos seguir haciendo cosas grandes. Ojalá que los demás equipos también lo hagan porque en 5 años más, puede ser una Liga que le compita a cualquiera", detalló la mediocampista Carolina Jaramillo.

Confían en ellas

Chivas Femenil continúa en crecimiento también en la parte comercial, donde suman patrocinadores exclusivos para las rojiblancas.

"Muchos más socios se suben al barco con nosotros para apostarle al proyecto femenil. Sello Rojo desde el principio ha sido nuestro patrocinador importante. Caliente también ha estado detrás y hoy que está en el jersey, ha destinado una cantidad que nos permite también hacerle frente a todos los costos operativos de un proyecto como éste. Todavía no estamos en números negros, esperamos que hacia allá vayamos, pero agradecerles por confiar y participar en este proyecto", comentó la directora comercial del club, Olimpia Cabral.

"Traemos nuevas marcas que se suman como Fondea, Farmacias Benavides y GNP. Tenemos 5 marcas que nos empiezan a dar este músculo comercial para generar recursos y sufragar los gastos de abrir las puertas del estadio, e invitar a nuevas marcas a que se sumen".

En este Apertura 2022, las Chivas contarán con transmisión en todos sus partidos como locales.

A través de la pantalla de Fox Sports, se emitirán los encuentros en el Estadio AKRON, ya que anteriormente también jugaban en Verde Valle y solo se transmitían 7 partidos de la fase regular.

"Me emociona y me compromete para seguir trabajando para que todas estas buenas noticias sean más seguido y ver a la afición en el estadio. Nosotras valoramos bastante que vengan a vernos y que se hagan notar en las buenas y en las malas", mencionó la portera Blanca Félix.

