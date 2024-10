Abandonan a las Águilas

Las Águilas vuelan demasiado bajo en cuanto a asistencia en este Apertura 2024.

La mudanza del club azulcrema del estadio Azteca al de la Ciudad de los Deportes no estuvo acompañada por su gente, ya que el equipo no lleva ni a la mitad de los asistentes que acudieron a sus primeros cinco partidos como local en el torneo anterior.

Después de cinco juegos en su última temporada en el Coloso, los azulcremas ya habían convocado a 195 mil 8 aficionados; ahora, en esa misma cantidad de duelos, apenas han asistido 81 mil 652 personas, y eso que el equipo ya jugó los Clásicos contra Chivas y Pumas.

Es una disminución de casi el 60 por ciento de asistencia.

La gente no siente al estadio de la Ciudad de los Deportes como su casa, más allá de que el equipo ha respondido con resultados en la era de André Jardine con cinco títulos, incluido el bicampeonato de la Liga MX.

"No me preocupa, pero me entristece, porque pensaba que con los resultados en cancha, al ser un estadio más chico, tendríamos llenos cada 15 días y la afición no ha respondido. Sorprende, pensé que tendríamos mejores entradas. Duele, y como un equipo tan grande e importante pensamos que la afición estaría con nosotros donde juguemos, y no es el caso", dijo a ESPN el presidente deportivo, Santiago Baños.

"No hemos llenado y más de la mitad de la afición ha sido del rival (Chivas y Pumas), eso nos entristece y debemos darle la solución".

Pumas también experimenta un declive en sus asistencias del torneo anterior a éste, aunque no tan drástico. En el Clausura 2024 convocó a 102 mil 361 espectadores, pero ahora solamente han acudido al Olímpico Universitario un total de 84 mil 439. La disminución equivale a casi el 18 por ciento.