Yo decido qué hacer con mi carrera.- Lainez

CIUDAD DE MÉXICO

"El equipo me arropó muy bien, cada quien tiene su opinión, yo decido qué hacer con mi carrera, estoy feliz que hice lo que quise en su momento, veo mucho el debate entre ustedes y no todos se atreven a dar ese paso y no todos se atreven a hacer lo que hicieron por mí, no me arrepiento de nada, me ha servido para crecer y estoy viendo para adelante", explicó.

Mencionó que dejó parte de su esencia en el Betis y que en el Braga lo hizo bien, sin embargo en el futbol se presentan todo tipo de situaciones que no te puedes explicar.

Lainez sufrió tanto en España como en Portugal por la falta de continuidad y minutos, lo que lo orilló a retornar al futbol mexicano.

"Soy un chico que tiene sueños grandes, que se fue muy joven dejando todas las comodidades y a partir de eso fue una experiencia muy bonita con sus altibajos. Es una lucha diaria, cada día es diferente, debes reponerte a las adversidades, me siento privilegiado, hago lo que más amo y es un motivo para hacer las cosas bien, necesitaba estar con mi gente, en mi país", detalló.

El volante admitió que le dolió quedar fuera del Mundial de Qatar, pues a pesar de que no tenía mucha actividad en Europa, siempre dio lo mejor cada vez que fue requerido.

"Fue un golpe muy duro, el más duro de mi carrera, porque a pesar de la realidad que vivía en mi equipo, en números estaba bien, en la última concentración entré muy bien, fue un golpe duro, pero así es el futbol, lo importante es reponerse ante las adversidades, eso ha sido mi esencia, a pesar de que me ha tocado vivir muchas cosas en mi carrera", explicó.

"En la última concentración con la Selección, entré de cambio, generé muchas opciones, la verdad que sí fue un golpe duro. Al Mundial fueron los mejores, hicieron un buen papel y aprovecharon su oportunidad. A pesar de todo soy una persona que siempre le desea lo mejor a los demás".