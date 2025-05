André Jardine lidera al América en su búsqueda por el Mundial de Clubes

Después de tres títulos en fila, perder la oportunidad del tetracampeonato se esfumó, y aunque el dolor fue grande, las Águilas del América ya tienen la mira en trascender en el plano internacional.

Encabezadas por André Jardine, buscan este sábado su lugar en el Mundial de Clubes, el primero con 32 equipos. Para ello, chocarán frente al LAFC en el BMO Stadium.

"Creo que estos días que suceden después de una Final, ya sea cuando ganas o pierdes, son días de reflexión, aprendizajes y dejar ir. Los sentimientos, obviamente nos quedamos con una frustración grande, pero pensando en el objetivo de mañana", declaró Jardine en conferencia de prensa.

Ganar en Los Ángeles sería un triunfo importante, tal vez, de los más grandes en la historia de club por lo que representa ir a esta justa mundialista en lo deportivo y económico.

"Este torneo es importante por varios aspectos, creo que el financiero también importa, pero siento que no es lo más importante para América. América es una institución que está financieramente muy bien consolidada y desarrollada en todos los aspectos", agregó el brasileño.

André Jardine quiere quedarse mucho tiempo en América

El pasado domingo, André Jardine recibió su primer gran golpe al frente del América y aunque el destino le presenta una oportunidad para reivindicarse, al margen del resultado, el técnico de Coapa quiere seguir mucho tiempo con los de Coapa.

"No sé por cuánto tiempo voy a permanecer con toda esta motivación, pero te afirmo que no me veo saliendo hoy por ningún proyecto ni ningún motivo porque aquí encontré lo que todos los profesionales buscan, que es esta combinación de club, orden, felicidad en el día a día y condiciones de pelear por títulos", explicó.