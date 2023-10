Mi objetivo siempre será ser titular: Ozziel Herrera

MONTERREY, NL.- Ozziel Herrera está funcionando muy bien entrando de cambio, pero los planes del jugador son otros.

El delantero de los Tigres expresó su deseo de ser titular pronto con los felinos.

"Mi objetivo siempre será ser titular, pero donde me toque trataré de mostrar el porqué estoy aquí y mi juego, la competencia será buena y jugará el que esté mejor", expresó Herrera en conferencia de prensa.

Herrera tiene 115 minutos en Liga MX y suma 3 goles que marcó ante Pumas, Santos y Mazatlán.

Previo al viaje a Pachuca, en donde los Tigres enfrentarán a los Tuzos por la Fecha 12 del Apertura 2023, de la Liga MX, Herrera espera que retomen el triunfo en una plaza que se les complica a los felinos.

"Ya superé una lesión que había recaído, y pues se siente bien porque ya puedo sentir la competencia y estar disponible para el grupo, nos toca un rival importante y tenemos que ir a ganar como siempre", dijo.





LE GUSTA JUGAR POR DENTRO

El atacante reveló que aunque casi siempre ha jugado por una banda, también sabe llegar por el centro atrás del '9' de área.

"Siempre la mayoría de tiempo he jugado por fuera, pero he sabido jugar por dentro, es lo que me toca y lo que me pide el 'profe', no es una posición que desconozca, así han caído mis goles y atacando me siento bien en la posición donde sea u marcando qué mejor".