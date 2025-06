A pulir detalles

Comienza el verano de fuego para la Selección Mexicana, que necesita sí o sí pulir detalles rumbo a la próxima Copa del Mundo, porque únicamente quedan 369 días para que comience su participación.

El director técnico de México, Javier Aguirre, es consciente de que jugar contra selecciones europeas es de gran ayuda y de que "el resultado es muy importante", pero reconoce que es todavía más importante mejorar para la justa mundialista. "Son pruebas muy buenas para mí y mis jugadores, son rivales fuertes, con gente que juega en las mejores Ligas del mundo; [pero] insisto, no hay que olvidar que todos los partidos que juguemos de aquí al 11 de junio [de 2026] son de preparación y servirán para elegir a los mejores 26 jugadores mexicanos", declaró.

"El Vasco" fue categórico al mencionar que, incluso, la Copa de Oro la utilizará para determinar quiénes realmente tienen la "capacidad física y mental de representar a su país en un evento de tal magnitud", aunque intentará ganarla por las exigencias que se tienen en Concacaf, "Queremos ganarla, porque se ganó la última edición, porque venimos de ganar la Nations League, queremos refrendar el título, pero todo esto no es otra cosa más que prepararnos de cara al Mundial", dijo.

Con la transparencia que lo caracteriza, Aguirre aceptó que todavía no tiene "en la cabeza un once tipo para encarar la Copa Oro", a pesar de que la próxima semana arranque el torneo; sin embargo, buscará armar un equipo competitivo para ofrecer la "mejor versión en el tema futbolístico y físico. Con esta amalgama de jugadores hay que armar un buen rompecabezas para darle a la afición la mejor selección, [pero] no queremos exponer a nadie a una lesión por el tema de minutos y cargas físicas; hay varias cosas qué analizar, porque hay jugadores que tienen 40 días sin jugar", señaló.

Con el afán de seguir puliendo detalles, hoy sábado se esperan varias sorpresas en el once titular contra los suizos.