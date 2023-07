Paunovic y Chivas sueñan con ganar la Leagues Cup

GUADALAJARA, Jalisco.- Las Chivas son líderes de la Liga MX con 9 puntos y ahora el director técnico Veljko Paunovic apunta a conquistar la Leagues Cup.

El torneo Apertura 2023 tendrá una pausa en este mes para que los clubes de la Liga MX se enfrenten a los de la MLS.

"¿Por qué no ser nosotros el primer equipo que lo gane? No nos vamos a limitar a lo que queremos aspirar. Vamos a sacar el pecho y partido a partido", comentó Veljko Paunovic.

"Queremos ser el equipo que, más allá de competir, vamos a ir a ganar todos los partidos y a soñar. Queremos pasar el grupo y nos vamos a atrever a ser el primero en ganarlo. Le vamos a dar máxima importancia. Vamos a darlo todo".

RACHA

Las Chivas lograron tres victorias consecutivas luego de derrotar 2-0 al Necaxa en el Estadio AKRON. Sin embargo, el estratega serbio pide mantener mesura.

"Humildad y trabajo. Seguir los pasos, darle al equipo el apoyo pero también la exigencia tiene que ser máxima. El mensaje para la afición y el vestuario es el mismo: tenemos que tener los pies muy firmes en el suelo. Esto pasa rápido y en un despiste te puedes quedar atrás y eso no va a pasar con nosotros, yo no voy a permitirlo. Vamos a fijarnos objetivos alcanzables y pensar en lo siguiente. No pensar en lo que hemos conseguido hasta ahora".

El domingo, las Chivas jugarán un duelo amistoso en Guadalajara ante el Athletic de Bilbao, de LaLiga.

"(Estamos) contentos con lograr un buen arranque, los primeros tres partidos con victoria y con los 9 puntos que nos trazamos. Ahora tenemos por delante el partido contra el Bilbao, los jugadores están muy motivados. Habrá cambios y el rival se merece que compitamos al máximo", apuntó Paunovic.