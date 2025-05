¿Se va o se queda?

La tricampeona de goleo, Charlyn Corral, pidió a Mónica Ocampo que no se retirara, y la mediocampista reveló que se encuentra en pláticas con los directivos del Pachuca, Armando Martínez y Alan Calleja, para ver si alargan su estadía en el equipo por un año más.

Cuando inició la Liguilla, Ocampo se reunió con sus compañeras y les anunció que si eran campeonas se retiraría del futbol. A sus 38 años, la experimentada jugadora consideró que había llegado el momento de decir adiós.

"Todavía estoy emocionada disfrutando al máximo este torneo, agradecida por la dedicatoria de las chicas, justo hablamos de la retirada, lo mencioné en una ocasión: si era campeona me retiraba del futbol", explicó a Grupo REFORMA.

"Eso les llegó mucho, le dio un plus al esfuerzo de mis compañeras, agradezco mucho que hayan dejado todo en la cancha para conseguir el título".

La capitana de las Tuzas recordó que hay jugadoras como la canadiense Christine Sinclair de 41 años, o la brasileña Marta de 39, que todavía están vigentes, jugando en el más alto nivel.

"Char (Charlyn) me pidió que no me fuera, que no me retirara, vamos a platicarlo con la directiva, ojalá y podamos continuar por un torneo más. Ahorita tuve la oportunidad de estar con el ´Presi´ (Martínez) y Calleja, director deportivo y nos vamos a sentar a platicar, espero que sean buenas noticias para todos", dijo.

En caso de que no haya arreglo, Ocampo continuará su carrera desde los banquillos, ya que luego de terminar su curso de entrenadora, abrazará esta profesión.

"Seguiremos en este ámbito del futbol, para estar con las compañeras. El grupo que se armó fue sensacional, estuvimos juntas en todo momento y se jugó una gran Liguilla", abundó.

"Me encantaría seguir compitiendo a un gran nivel, tenemos que cuidarnos al triple por la edad, pero hay jugadoras como Martha, Christine Sinclair, así que ojalá pueda seguir ese camino".