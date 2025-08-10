Gran recibimiento a Keylor Navas en su primer partido con los Pumas

Finalmente, la espero terminó. Luego de varias semanas, Keylor Navas pudo debutar con los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

El portero costarricense ya cuenta con tres partidos disputados con la camiseta auriazul, pero no había jugado en CU.

Por tal motivo, el partido de esta tarde ante el Necaxa es más que especial para el exarquero del Real Madrid y del Paris Saint-Germain.

A pesar de la fuerte lluvia, la afición auriazul respondió al llamado y se dio cita en el inmueble al sur de la Ciudad de México, para darle una cálida bienvenida a su formante refuerzo.

Con una importante entrada, los seguidores de los Pumas le brindaron un gran recibimiento al integrante de la Selección de Costa Rica.

Desde los primeros minutos del encuentro, el nombre de Keylor Navas se escuchó con fuerza en las tribunas del Olímpico Universitario.

Cuando el histórico cancerbero tico tocó el balón por primera vez, se desató la locura en CU. Ni la lluvia evitó que la afición auriazul demostrara su entusiasmo.

En la primera jugada de peligro que generó el Necaxa, Keylor Navas respondió a las expectativas y resolvió la acción con una atajada a la altura del que es considerado el mejor portero en la historia de la Concacaf.