Ya tiene una cancha en su honor en CU

La árbitra mexicana Katia Itzel García ya tiene una cancha en su honor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Candidata al Mundial del 2026, la silbante acudió a la reinauguración de la cancha en la que se pueden practicar futbol 7, voleibol, basquetbol y bádminton. La FCPyS quiso honrar a una de sus egresadas más destacadas, nada menos que de la licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública.

"La renovación de este espacio consistió en la colocación de malla ciclónica a manera de redes en las porterías, aros de baloncesto nuevos, así como redes nuevas para voleibol y bádminton, además de los trazados de las delimitaciones de las canchas para estas disciplinas deportivas.

Asimismo, la superficie deportiva cuenta con un recubrimiento especial de tres capas: asfalto con concreto, pintura vinílica y arena con resina, que conforman lo que se conoce como cancha dura", informó la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU).

Katia Itzel es asidua árbitra en partidos de la Primera División mexicana. En 2024 ganó el Premio Nacional de Deporte, en la categoría juez/árbitro. La UNAM también destacó que arbitró el partido por el bronce en el futbol femenil de los Juegos Olímpicos de París, apenas el año anterior.

"Cuando yo estudiaba aquí me dedicaba al deporte y a mis estudios, jamás me pasó por la mente que iban a remodelar la cancha y a ponerle mi nombre. Me siento muy honrada.

"No ha sido fácil mi paso por el arbitraje y el futbol ha sido complicado, pero las puertas están cada vez más abiertas y se va logrando una mayor igualdad en este deporte. Espero dejar puertas abiertas para que sean más las mujeres que puedan conquistar sueños que hoy en día parecen complicados", dijo Katia Itzel a la DGDU.