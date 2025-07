Mirada mundialista

Horas después de su inédita participación como árbitra asistente en Qatar 2022, la vida aterrizó a Karen Díaz.

La también ingeniera agroindustrial había pasado a la historia como parte del grupo de mujeres que arbitró por primera vez un Mundial varonil en el juego Costa Rica-Alemania.

Mientras el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, se desvivía en elogios por el desempeño, a su regreso de tierras asiáticas ella perdería en Estados Unidos el vuelo de conexión a México. El reloj marcaba las 4 de la mañana y todas las salas estaban cerradas.

"Me tuve que quedar en una banquita ahí en el aeropuerto, con frío y sola. Es como si Diosito te dice: ´mira mija, ya regresaste. Ahora hay que estacionarse y vienen otras cosas que debes vivir´. Así es la vida", narró a Grupo REFORMA.

Karen es candidata para el Mundial del 2026. En su currículum presume el Premio Nacional de Deportes en 2022 y múltiples Finales de Liga MX. Las grandes historias suelen tener una génesis bizarra: la de ella comenzó hace 21 años en su fuente de sodas en una canchita de futbol 7 en su natal Aguascalientes, cuando aceptó pitar un partido ante la ausencia del árbitro. Fue amor a primera vista.

DE INGENIERA A ÁRBITRA

En su niñez, Karen era feliz en la granja de los abuelos en donde pasaba sus fines de semana. Ahí surgió la atracción que la llevaría a estudiar Ingeniería AgroIndustrial en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una sede con fama de autosustentable porque los miembros de la comunidad académica consumen el jitomate, avena, alfalfa y hasta pan, galletas, leche y queso que producen.

Suena cursi señalar que estaba destinada al arbitraje, mas todo la condujo ahí.

En la cancha de Futbol 7 conoció a Jorge Macías (hermano del actual árbitro Óscar Macías), quien le habló de la profesionalización.

"Me dijo ´¿cuántos años tienes?´. Le dije que casi 25. ´¡No manches!, estás en el límite´.

"El 8 de noviembre del 2009 yo hago mis pruebas físicas para profesionalizarme y el 10, dos días después, cumplo los 25. O sea, fue así: ¡al límite!".

CUESTIONES DE VESTIDOR

A Karen Janett se le llenan los ojos de lágrimas al hablar de la persona que más admira, su hermana Lyn You, cinco años menor.

"Ella ha tenido varias circunstancias personales que me han hecho admirarla porque nunca la he visto llorar, y se ha sobrepuesto, y me ha demostrado que hay momentos en los cuales puedes quebrarte o no y decides mejor seguir adelante", cuenta.

No es casualidad que "Vive", de José María Napoleón, no falte en su playlist: "Trata de ser feliz con lo que tienes / Vive la vida intensamente / Luchando lo conseguirás".

En días de partido reza un rosario antes de salir del hotel. La bandera, el short, la playera y sus demás artículos van siempre en el mismo sitio. Es la última en escoger lugar en el vestidor para que sus compañeros se sientan cómodos, por si acaso tienen cábalas.

"Cuando llegué al arbitraje se salían cuando estábamos en el área común y me quitaba el saco.

Yo me puedo cambiar en el baño, ¿cómo se van a salir todos?, ¿qué tan indeseable estoy?", bromeaba Karen.

FACTOR DISCIPLINA

Ni 10 colegiadas había, recuerda Karen, cuando se profesionalizó en 2009. Ahora alrededor de 90 participaron en la Convención de Árbitras.

> En una cultura machista, ¿cómo lidias con la competencia ante los varones?

"Tengo que ser consciente de que no tengo la capacidad de un hombre. Partiendo de eso, ya no me frustré. Ya sé que no tengo que correr igual que ellos, que no es lo mismo.

"Una nutrióloga de Aguascalientes me dijo: ´Hay una cosa con la que puedes competir siempre y esa es la disciplina´. Y de verdad, trato de ser disciplinada: siempre dormir a tus horas, en la alimentación, sí, soy media ñoña".

A Karen nunca le faltó el apoyo de su madre Josefina Medina, mucho menos de su padre Salvador Díaz Ramos (QEPD).

TRIUNFO DE MUJERES

En un contexto en el que el jugador Javier Hernández pide a las mujeres limpiar y sostener el hogar, Karen apunta a su segunda Copa del Mundo varonil.

El 1 de diciembre de 2022, la francesa Stephanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un Mundial varonil, en el Costa Rica-Alemania. A su lado estaban la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back.

Al regresar al hotel las recibió Kari Seitz, jefa de Arbitraje Femenino de la FIFA.

"Estaba muy orgullosa y y decía que esto era un triunfo de todas las mujeres del mundo", recuerda.

Seis árbitras integraban el grupo de 36 colegiados en Qatar. La vida aterrizó a Karen al regresar a México en diciembre de 2022, pero con su desempeño otra vez podría alcanzar la estratósfera, en 2026.

"Unas veces estás en un lado y y al día siguiente ya estás en una banquita esperando el vuelo de conexión a las 4 de la mañana, buscando la forma más correcta para dormir", cuenta.