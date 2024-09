Opiniones de David Trezeguet sobre el futbol mexicano

Las estrellas internacionales del futbol comenzaron a llegar a Monterrey para el Juego de Leyendas y el primero fue el francés David Trezeguet, quien catalogó a su compatriota André-pierre Gignac como un héroe nacional e internacional.

El campeón del mundo en Francia 1998 es tan sólo una de las 15 figuras mundiales del futbol que participarán el próximo viernes en un Juego de Leyendas de la FIFA contra ex figuras mexicanas, en el Estadio Monterrey.

"Creo que aquí ha marcado (historia), (es) un héroe nacional e internacional para el futbol mexicano en sí, seguramente para su equipo, para Tigres, ha marcado una historia muy importante", expresó Trezeguet.

"Y bueno, esto es algo muy importante tanto para él como para los futbolistas extranjeros, de poder dejar una señal muy fuerte en un campeonato diferente para los europeos, pero seguramente se ha adaptado muy bien y ha hecho un papel extraordinario como lo sigue haciendo hasta ahora".

Agregó que la decisión de Gignac de venir a México en el 2015 a Tigres, al final resultó buena.

"Fue una elección que no todo tipo de jugador europeo toma, pero bueno, ha demostrado de estar a la altura, ha demostrado de ser un profesional único y un jugador excepcional para Tigres y para el futbol mexicano", expresó.

Dijo que el jugador europeo se está diciendo a venir a jugar a países como México ya que observan crecimiento y una buena liga para poderse seguir desarrollando.





HABLA DE OCAMPOS Y FUNES MORI

Trezeguet también se refirió al ex jugador de Rayados y ahora Puma, Rogelio Funes Mori, y al recién llegado al Monterrey, Lucas Ocampos, con quien es jugó en River Plate del 2011 al 2013 en Argentina.

"No, no he hablado con ellos, son jugadores (Funes Mori, Ocampos y Gignac) y personas que están marcando en este momento una historia importante en la ciudad de Monterrey (sic), en diferentes equipos, pero bueno, siendo protagonistas en este futbol mexicano y en este futbol internacional", añadió.

"A partir de ahora a seguir demostrando sus cualidades, que creo que son importantes para el crecimiento de sus respectivos equipos y al mismo tiempo para el futbol mexicano".

Sobre la Selección Nacional, dijo que México es regularmente protagonista y debe mejorar.

"El futbol está evolucionando un poco por todos lados. El futbol mexicano siempre ha sido protagonista, sabe perfectamente que tiene que mejorar, que tiene que crecer sus ambiciones, pero bueno, creo que a partir de ahora las cosas irán mejorando porque el objetivo final es de hacer un buen futbol y tratar de seguir mejorando paso a paso", aseguró.





CONTENTO DE JUGAR EN MONTERREY

El ex delantero de equipos como Mónaco y Juventus, dijo Que está feliz de poder jugar el Monterrey un partido de exhibición, en una sede mundialista.

"Muy contento de poder participar en este evento, mi primera vez en Monterrey, así que muy contento de estar aquí. Esperemos que como todo acontecimiento importante sea una fiesta y bueno, que la pasemos de una manera excepcional siempre en relación al fútbol, ¿no?", dijo.

Al llegar a la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey, unos aficionados jóvenes lo abordaron para pedirle autógrafo en una camiseta de Francia, mientras que otros pasajeros que lo reconocieron también le pidieron fotos.