Jesús Corona no piensa en el retiro: Me gustaría jugar unos años más

"Ya lo había comentado en otro momento. Tuve una plática con el presidente (Víctor Velázquez) y ahora justo voy a juntarme con él para platicar de ese tema. Mi idea es continuar en el club, pero sí quiero ser muy sincero con la lesión de mi rodilla", puntualizó el portero de La Máquina.

Y agregó: "Ahora me siento muy bien físicamente y eso es muy importante para tomar esta decisión de poder continuar. Se tiene que hablar con la directiva, con Óscar Pérez y el nuevo entrenador. Tuca tiene que ser partícipe de esto. Por lo mientras, estoy tranquilo, disfrutando de cada momento".

El portero de Celestes no se visualiza en otra institución que no sea con Cruz Azul, por lo que, en caso de llegar a su retiro, le gustaría tomar un puesto directivo.

"Ya lo analizaría. Lo que quiero estar seguro es mi tema físico. Obviamente me gustaría quedarme en la institución, esta institución siempre me ha respaldado en todo momento. Me gustaría jugar unos años más y ya pensar en el retiro. Me estoy preparando con mi curso de entrenador y me gustaría prepararme con un curso administrativo. Pero tendría que platicarlo con la directiva. Víctor Velázquez me pidió juntarme y platicar ese tema".