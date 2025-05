´El Vasco´ no se confía

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, admitió que México es favorito para llevarse el título de la Copa Oro, pero siempre mirando con respeto y dándole lugar a sus rivales.

El Tricolor ganó la Nations League el pasado 23 de marzo tras imponerse 2-1 a Panamá.

"Es cierto que los números así lo indican, la historia también, tenemos la obligación de ser favoritos, tengo que aceptar que somos candidatos al título, pero también va por delante el respeto a los competidores porque se han igualado mucho las fuerzas", dijo en conferencia de prensa.

"No somos los únicos favoritos, los 4 que estuvimos en el Final Four son equipos muy poderosos y en la Fase de Grupos puede pasar cualquier cosa. Canadá y Estados Unidos son bravos, los equipos de las Islas han crecido".

El "Vasco" reconoció que el Mundial de Clubes los afectará porque hay dos equipos mexicanos y podría sumarse uno más, en caso de que América gane el duelo ante LAFC.

"Sí afecta porque son tres clubes y esperamos que América clasifique por el bien del futbol mexicano. Afecta la planificación y afectaría si estos clubes deciden llevarse a uno más de la lista preliminar que enviamos, creo que el jugador priorizaría la Selección a un año del Mundial, yo lo haría", detalló.

"No va a ser fácil, no es pretexto, es la Selección Mexicana y él quiera estar, estará, no pasa nada".