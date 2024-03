Rayados lo echaron; Jair brilla con Chivas

Jair García se forjó futbolísticamente en Rayados, pero la tierra que lo vio nacer, Guadalajara, lo llamó y terminó alcanzando en Chivas su mejor momento como profesional.

Sin embargo, esa transición de Rayados a Chivas fue muy peculiar, pues prácticamente se dio al ser despedido del Monterrey debido a que tuvo una bronca con el exdefensa argentino, Guillermo Rivarola.

Hace 24 años, en un interescuadras entre Rayados y Coyotes de Saltillo, en donde García formaba una dupla goleadora con Antonio De Nigris, tuvo un altercado con Rivarola tras una fuerte entrada y tras eso el entonces estratega Benito Floro le pidió a Francisco Avilán, de Saltillo, que sacaran del lugar al tapatío, actual entrenador de Tercera División de los Correcaminos.

"Me empiezan a pegar y pegar y no aguanté, no soporté. Me acuerdo que agarró a Rivarola, me empieza a patear tirado en el piso, lo aviento del pelo y se me regresa; nos encaramos y me manda sacar Benito Floro", recuerda el exjugador de equipos como Santos, Puebla, Cruz Azul y Atlas.

"El ´profe´ era Pancho Avilán y me dice que le pidieron que prácticamente sacaran a ese boxeador y me sacaron.

El interescuadras no continuaba; ya estaba afuera, ahí en la cancha de arriba donde entrenábamos en El Cerrito, no empezaba. Floro me quería fuera, entonces me sacaron de El Cerrito y me acompañaron por mis cosas y me sacaron".

Tras ese incidente, García ya no fue considerado en Rayados ni Saltillo y al siguiente torneo fue prestado en paquete a Chivas, con sus amigos Sergio "Alvin" Pérez y Ricardo "Pepito" Martínez, donde jugó del 2000 al 2003.

García, quien fue seleccionado en el proceso al Mundial 2002, debutó en con Rayados en un Clásico Regio del Verano 1999, pero sólo jugó ese partido, amistosos y uno de Copa Libertadores.

"Me quedé con muchas ganas de poder jugar más tiempo en Rayados. Le agradezco a Rayados la oportunidad que me brindó de darme la oportunidad de iniciar en el futbol profesional. Me formó como futbolista", expresó.