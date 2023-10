Jaime Lozano contento tras la victoria del Tricolor ante Ghana

Jaime Lozano está muy contento con el triunfo ante Ghana, pero más que otra cosa le gustó el orden del equipo, que nunca perdió las formas y que se mantuvo el cero atrás, a diferencia de los dos partidos anteriores.

"Me gusta que no nos generaron opciones de gol. De lo que vimos en septiembre a lo que vimos hoy ante un rival muy fuerte, destaco el cero atrás y que fuimos más claros con el balón, aunque no era fácil abrir a un equipo como Ghana...", dijo el técnico nacional.

DEFENSA FIRME

Le defensa fue firme: "Una desatención nos hubiera costado cualquier gol en contra, por eso más allá del resultado, me gustó el equipo que se mantuvo sólido".

Sobre las decisiones que tomó, sobre seguir mandando a la banca a Santiago Giménez y darla la titularidad a Raúl Jiménez, dijo: "Traje tres delanteros de alto nivel y la decisión que tomé la baso en el rival y en el momento de Raúl, quien hizo tres goles en dos partidos la vez anterior que vino. Ahora se suma Henry (Martín), es una bonita idea la que tenemos".

Ahora hay que pensar en Alemania: "Queremos seguir creciendo, queremos ganar. No queremos dar un buen juego y que el otro sea regular, hay que dar un paso sólido y construir un buen grupo de jugadores. Claro que haremos algunos cambios para Alemania, se mueven las piezas para los rivales, hay que fomentar esta competencia".

Para decidir los cambios, tendrá que esperar: "Vamos a ver cómo se recupera la gente, no solo es cuestión muscular sino cognitiva. Vamos a esperar a ver cómo van evolucionando".

Sobre los cambios, la entrada de Uriel Antuna y el "Chino" Huerta, destacó: "Me gusta que Uriel y 'Chino' encuentran espacios, esa era la idea, Ghana iba a atacar y era el momento de meterlos y pudimos culminarlo con una anotación".