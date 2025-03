Así fue el 'golazo de escorpión' de Lizbeth Ovalle con Tigres Femenil

Corría el minuto 74 del encuentro frente a Chivas, cuando Jenni Hermoso sacó un centro al área que Lizbeth Ovalle remató de manera espectacular, para poner al frente a Tigres Femenil.

"El gol de 'Jaquie' es un poco de la magia de una jugadora que es especial, y que en cada momento, aunque parezca que no está presente, puede aparecer", comentó.

We've never seen a goal like the goal Lizbeth Ovalle scored for Tigres last nightpic.twitter.com/dmiwSCrdZE