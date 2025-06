La travesía de Fernando Quirarte en el Mundial de México 1986

Aquel junio marcó la vida del "Sheriff" Quirarte.

Han pasado casi cuatro décadas, pero Fernando Quirarte aún se estremece al recordar los días en que vistió la camiseta de México en casa, frente a su gente, con el corazón latiendo al ritmo del Estadio Azteca.

Fue en el Mundial de 1986 cuando el ex defensa central vivió el momento más grande de su carrera, un torneo que, más que futbol, significó esperanza, unión y desahogo para todo un País marcado por la tragedia del terremoto en el entonces llamado Distrito Federal.

Desde el gol ante Bélgica hasta las lágrimas del adiós frente a Alemania, cada recuerdo lo sigue acompañando como si el silbatazo final nunca hubiera llegado.

"La gente que no ha experimentado un Mundial en México no sabe lo que va a vivir. A pesar de que no serán muchos partidos, será una fiesta futbolística, una fiesta que hay que vivirla para poder describirlo.

"Lo que nosotros vivimos en la cancha es diferente, hay que vivirlo para sentirlo. Los aficionados que no lo han vivido van a saber entonces de lo que estoy hablando, no pueden imaginarse lo que se va a vivir, la gente con esa algarabía, con los banderines", comentó Quirarte a CANCHA a un año de la inauguración del Mundial del 2026.

"A mí como aficionado me tocó vivir el Mundial de México 70, y yo iba a las Suites Caribe a pedir autógrafos a los jugadores brasileños, imagínate cómo estaba, era como cuando le llevas serenata a la Selección o a Chivas, como 500 o mil personas, era mucha gente. A Pelé me tocó verlo de lejos, pero sí al portero Félix, y a Emerson Leao", añadió.

El desahogo del Tri

"El Sheriff" recuerda la electrizante conexión que se generó con el público mexicano, y, en gran parte, lo atribuye a la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo cual creó una unión muy fuerte entre la afición y el Tricolor, y que tuvo su momento culminante en el primer juego ante Bélgica el 3 de junio en el Estadio Azteca.

"Para mí fue una gran oportunidad estar en un Mundial en mi País. La verdad, si estar fuera de México en un partido internacional sientes muy bonito cuando te tocan el Himno Nacional, ahora imagínate en tu País, con tu gente, con la situación que había pasado del terremoto. Y lo recalco porque fue algo muy especial. Cuando nos toca el primer partido contra Bélgica en el Estadio Azteca, nosotros sentíamos que la afición estaba ávida de una alegría, de una emoción y de un desahogo. Todo eso nos unió como afición y Selección, se creó mucha empatía. Aparte, que hubo una buena preparación, buenos resultados. La Selección, cuando habíamos jugado aquí un año antes un cuadrangular en el Azteca (contra Inglaterra, Alemania e Italia), previo al Mundial, se veía que estaba en pie de guerra.

"Entonces, en nuestro primer partido, y cuando cae el primer gol, que me tocó hacerlo a mí, gracias a Dios, mi emoción al gritar el gol lo sentí como un desahogo por todo lo que había pasado. Era una alegría inmensa que México empezara ganando ante una selección peligrosa como Bélgica. Otro momento importante es cuando, a los 5 segundos de que había iniciado a tocarse el Himno Nacional, hubo una falla técnica en el sonido del Estadio, y 120 mil personas siguieron cantando, y nosotros también. Eso me sigue emocionando", recordó el ex jugador de Chivas, Atlas y Leones Negros.

Si un gol es difícil...

Otro instante inolvidable para Quirarte en el gol con el que él abre el marcador ante Bélgica fue porque meses antes había fallecido su padre.

"Cuando anoto el gol, se me agregó la situación de mi papá, que había fallecido cuatro meses antes, y para mí fue una motivación extra. En ese lapso yo pensé y soñé en meter un gol y dedicárselo a mi papá, por lo que en ese momento lo primero que hice fue salir corriendo como loco, mandando besos al cielo, que eran para mi padre.

"El segundo gol que anoto ante Irak, yo siendo defensa central, que es difícil anotar un gol, ahora hacer dos era algo increíble que me sucedía en el Mundial, y después, que nos permitía clasificar a la segunda ronda", añadió.

El quinto partido

En 1986, México alcanzó el famoso quinto partido, ese que se la ha negado en los posteriores Mundiales.

El 21 de junio, el Tri cayó ante Alemania en serie de penales por 4-1.

Quirarte falló un tiro penal al ser atajado por Harald Schumacher. La eliminación fue uno de sus episodios más tristes como futbolista en aquella tarde en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.

"Al pasar a Cuartos de Final fue muy motivante el hecho de que podíamos darle una alegría a nuestro País, y qué mejor por medio del futbol.

"Fue un sentimiento extraño salir de la Ciudad de México, porque nuestro templo era el Azteca, y hubiera sido fabuloso, y no porque no tuviéramos el apoyo en el Universitario, sino porque hubiéramos tenido el doble de gente.

"Fue una gran tristeza. Nos regresamos a México, muchos seguíamos llorando en el avión, y me daba sentimiento porque, de haber ganado, me hubiera tocado jugar contra Francia en mi casa, en el Estadio Jalisco", indicó.

GOLEADORES EN MUNDIALES

Fernando Quirarte figura entre los mejores anotadores de México en los Mundiales.

Seleccionado - Goles

Javier Hernández - 4

Luis Hernández - 4

Cuauhtémoc Blanco - 3

Rafael Márquez - 3

Fernando Quirarte - 2

Jared Borgetti - 2

Manuel Rosas - 2

Javier Valdivia - 2

Luis García - 2

Ricardo Peláez - 2

Alberto García Aspe - 2

Omar Bravo - 2