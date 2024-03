Hugo Sánchez explota contra "Chucky" Lozano

Luego de la humillante derrota frente a la Selección de Estados Unidos, en la Final de la Nations League, Hirving "Chucky" Lozano declaró a los medios de comunicación que "el planteamiento fue malo".

Declaración que desató la polémica y causó ruido en las mesas de debate. Hugo Sánchez, histórico exfutbolista del Real Madrid y hoy analista de ESPN, arremetió contra el "Chucky" Lozano.

"No es correcto que un jugador diga que fue un mal planteamiento porque Jaime Lozano nunca ha salido a una rueda de prensa a decir que los jugadores se equivocaron y él está exhibiendo al técnico", lanzó en Futbol Picante.

El "Pentapichichi" aseguró que si él fuera el técnico de la Selección Mexicana no lo llamaría más a otra convocatoria.

"No se vale Hirving. Hay que ser respetuosos entre ustedes y si no, no tienes cabida en la Selección Nacional. Si yo fuera el técnico, no lo llamaría nunca más", aseveró.