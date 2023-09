Hierro respalda a Paunovic como DT de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Fernando Hierro entró con un semblante de calma y cerró la conferencia de prensa en alta tensión.

El director deportivo de Chivas mantiene firme a Veljko Paunovic como técnico tras la humillante goleada de 4-0 ante el América, pero admite que el equipo no atraviesa por el mejor momento en resultados al acumular tres derrotas consecutivas que lo bajaron del liderato general al sexto lugar, quedando con 13 puntos desde la fecha 5.

El ex jugador del Real Madrid y actual director deportivo de Chivas, Fernando Hierro, negó también ruptura en el vestidor.

"El show alrededor no lo vamos a controlar, sabemos lo que queremos, tenemos, y debemos tener más tranquilidad, el entrenador sabe que puede trabajar tranquilamente, hay confianza absoluta, este es un proceso, lo dije hace diez meses, requiere y necesitamos tiempo, tenemos un proyecto y lo lidera Veljko. Sabemos lo que significa este tipo de derrotas, esto es muy antiguo, siempre van a salir las palabras como crisis, problemas en el vestidor, desastre, problemas internos, convivencia fatal, esto es ganar o perder, y desde ahí se escriben las historias", dijo Fernando Hierro.

El dirigente de las Chivas reconoció el mal momento del equipo, pero aclarando que la posición en la tabla es mejor que el torneo pasado en el cual llegaron a la Final.

"No estamos en nuestro mejor momento a nivel de resultados, pero prácticamente en relación al torneo pasado estamos mejor en puntos, es la realidad, así de claro, a pocos puntos del líder. Pero siempre este tipo de partidos son especiales, lo sabemos, los Clásicos son especiales, los resultados sabemos lo que significa para el club, la afición, para nosotros. Yo he jugado como 30 Real Madrid-Barcelona y también hemos perdido 5-0 o hemos ganado igual, esto es una montaña rusa, hace seis meses eliminamos al América en Semifinales, esto es una montaña rusa. Evidentemente nos duele, sé perfectamente lo que le duele al club, al entrenador, al aficionado, a los jugadores, pero hay una única receta que yo conozco y es trabajar, y si no hubiéramos trabajado no hubiéramos ganado nada".

Defiende a 'Pocho' Guzmán, Alexis y Guti

Fernando Hierro defendió a Víctor 'Pocho' Guzmán, quien ha jugado seis partidos, cuatro como titular, sin goles, y que no fue convocado para el Clásico Nacional contra América, e incluso restó importancia a que hoy por la mañana el jugador subió una historia en su cuenta de Instagram en la que se aprecian dos imágenes de las vías de la Barranca de Huentitán, aunque no aparece Guzmán realizando alguna actividad física.

"Pocho es un jugador determinante, es un jugador franquicia. Pocho ha tenido una molestia en las últimas semanas, sabemos la calidad que tiene, el año fantástico que tuvo, y en las últimas tres semanas ha tenido una molestia.

"Es su día libre puede ir con la familia, no jugó el sábado, puede ir. Ya llevamos tiempo para entender que si suben una foto molesta, o si sube foto en un gimnasio, que si está en un coche o no está".

"Erick (Gutiérrez) viene de tener una molestia en las últimas semanas, está trabajando muy duro.

Alexis está trabajando mucho para volver a su mejor nivel, y como ex jugador lo sé. Está trabajando mucho mañana y tarde, en eso estamos contentos, y en cuanto más pronto se vea en el campo mejor, sabemos que lo está intentando", indicó Hierro.