Vence Henry escepticismo

Etiquetado como un futbolista sin perfil para el América y mucho menos para la Selección Mexicana, con un golpe de suerte por su convocatoria a Tokio 2020 y sin armas para aspirar a la Copa del Mundo, el sublíder de goleo del Apertura 2022 (con 10 tantos) demuestra que no le pesa la presión en los grandes escenarios, ¿su carta de presentación con Gerardo Martino?

"Ja, ja, ja. No tanto de decirle a él ni demostrarle a nadie. Creo que aquí no se trata de demostrarle al ´Tata´ o demostrarte a ti o a quien sea, creo que pasa más por demostrarse a uno mismo de qué es capaz: Henry fue capaz de ayudar al equipo Olímpico a traer una medalla de bronce, eso me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, y de mucha emoción el sentir que ahora hablando de los partidos del Manchester, del Chelsea y Real Madrid, de poder anotar a estos equipos, para mí es mucha confianza y mucho orgullo".

"Si bien dicen, ´ah, fue en amistoso´, a mí no me interesa si fue en amistoso, a ver, métanle gol en un amistoso, no es fácil realmente jugar contra esos equipos, queda claro, Pumas fue a enfrentar al Barcelona y le metieron seis, no es fácil enfrentar a esos equipos y menos anotarles.

A mí me da mucha confianza, mucho orgullo y mucha paz y estabilidad el poder decir ´Henry bajo presión, Henry contra estos equipos, puede también´.

El goleador de las Águilas es parte de los 31 convocados de la Selección Mexicana contra Perú y Colombia, de esos elementos que pelean por una de las 26 plazas mundialistas.

Qatar 2022 es lo único que le quita el sueño a Henry.

"Quiero, más que nada para este año, ir al Mundial, eso lo tengo bien claro, tengo mi meta, tengo mi enfoque y no voy a descansar por ello.

"Si al final voy o no voy, que no sea decisión mía, que yo haga todo lo necesario y todo lo que esté en mis piernas, en mis manos, en mi mente, para poder estar ahí, y poder estar dentro de la lista de 26", advierte el delantero del América.

PONE ´PIEDRITAS´ AL ´TATA´

Martín, como goleador del América, Santiago Giménez con anotaciones en el Feyenoord y Rogelio Funes Mori por su jerarquía, así se aprieta la batalla por ser uno de los centrodelanteros en Qatar 2022. "Sinceramente me da mucho gusto que los jugadores mexicanos emigren a Europa, porque eso le abre todo el camino a muchos chavos que quieren también lo mismo y que tienen ese sueño. Me encanta ver a mis compañeros en Selección, como Jorge (Sánchez), Edson (Álvarez) Diego (Lainez), que van y que hacen un buen papel y que dejan en alto a México".

"Estoy muy contento por él (Giménez) y me da mucho gusto y la decisión al final es del ´Tata´, creo que al final cada quien está haciendo lo necesario y lo suyo para poder poner esas piedritas al ´Tata´ de ´a ver por quién me voy´. Cada quien desde donde le toca tiene que hacer las cosas bien, también el mismo Funes Mori, que viene metiendo goles, que viene jugando bien. A mí me da mucho gusto, lejos de que sea competencia, de a ver quién va al Mundial, sinceramente me da mucho gusto que la competencia sea así de fuerte", expresó Henry.

> ¿Te juegas los meses más importantes de tu carrera?