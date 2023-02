Martín Nervo renueva con Atlas hasta 2024

GUADALAJARA, Jalisco

El defensa central argentino, quien llegó al Atlas para el Apertura 2019 procedente del Santos Laguna, ha sido parte de los Rojinegros en los tiempos difíciles en los que se ubicaban en los últimos lugares de la Tabla y del Cociente, y después fue uno de los artífices del Bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022), y se ha identificado tanto con la institución que firmó la renovación de su contrato para permanecer al menos hasta el próximo año.

"Hola, soy Martín Nervo, y soy rojinegro hasta 2024", dijo Martín Nervo en un video difundido este mediodía en las redes sociales del Atlas.

Martín Nervo, quien en Argentina jugó para el Arsenal de Sarandí y Huracán, para después llegar a la Liga MX y jugar con el Santos Laguna en el periodo 2018-2019 y posteriormente con el Atlas, señala que los Rojinegros ocupan un lugar especial en su vida.

"Muchas veces me pongo a pensar que mi apellido y el de todos mis compañeros estará para siempre en la historia del club, y cada vez que me pongo a pensarlo me agarra como escalofrío y nostalgia porque es algo tan lindo que nunca pensé que me pasaría.