Hará 'Piojo' rotaciones en Tigres para partido ante Necaxa

Resalta también el regreso al cuadro titular del central Diego Reyes y de la oportunidad de inicio de Nicolás López y Sebastián Córdova, quien repetirá tras su buen papel ante Toluca el sábado.

El once completo del "Piojo" estará conformado por Nahuel Guzmán en el arco; Dueñas, Juan Sánchez Purata, Reyes y Javier Aquino, en la central.

En la media cancha estará Guido Pizarro como contención acompañado de los volantes Córdova y Juan Pablo Vigón, en tanto que el tridente de ataque será integrado por Florian Thauvin, el "Diente" y André-pierre Gignac.

Igor Lichnovsky estará nuevamente fuera, en tanto que Jesús Angulo sí hará el viaje, pero recibirá descanso.

"Vamos. Hacer una rotación, Angulo trae una molestia en la rodilla, no jugará por lo menos al principio e Igor, no hasta que nos den su autorización, no lo arriesgaremos", compartió Herrera.

El partido está pactado para celebrarse a las 19:00 horas en el Estadio Victoria.