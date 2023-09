Juzgan a sus Águilas

Ex jugadores del América como Cesilio de los Santos y Daniel Alberto Brailovsky aseguraron que si las Águilas no ganan el título al final de torneo tendrá que venir una cambio radical, empezando por Santiago Baños y siguiendo por el entrenador, André Jardine.

"Me quiero imaginar que si este torneo no termina con un campeonato sí (se debe de ir Baños), hace años no daban tanto tiempo en el club para presentar buenos resultados, no se ha logrado un campeonato, la gente está enojada y si no resultan las cosas, creo que es hora de cambiar", explicó Brailovsky.

De los Santos afirmó que el americanismo está enojado y si no llega el título, se deben tomar medidas.

"(Baños) Ha juntado un gran equipo, llegó a Semifinales en diferentes campañas, siempre está metido en la Liguilla, por momentos del torneo sí da espectáculo, pero el América no sólo es esto, el América está hecho para salir campeón, sí te dan un cierto margen de error, pero si no sale campeón se tendrá que ir.

"Al final del torneo pasado fue un gran resbalón para Baños cuando se fue el "Tano" Ortiz porque no tenían un plan ´B o C´. Si esta campaña no hay resultados, se irá él y el técnico también", abundó.

Brailovsky, quien también dirigió al América, mencionó que en el club optaron por Jardine porque les gustó lo que hizo con San Luis.

"Si fue una equivocación (contratarlo), lo sabremos al final del torneo, desgraciadamente o afortunadamente el americanismo está acostumbrado a ganar y llevan varios años sin título. No hay mucho tiempo, no sé cuanto los dejarán, pero no creo que sea mucho sin títulos", detalló el "Ruso".

De los Santos agregó que el técnico Jardine parece que no sabe dónde está parado.

"Hoy no sé si Jardine sabe dónde está parado, después de la Selección, la silla más caliente es la del América, tiene una bomba en la mano y le puede explotar en cualquier momento", explicó.