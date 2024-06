'Tiba' Sepúlveda renueva con Chivas hasta 2028

Habrá "Tiba" Sepúlveda para rato en la defensa central de las Chivas.

Luego de varias semanas de negociación, el club rojiblanco y el zaguero Gilberto Sepúlveda sellaron la renovación de 4 años más de contrato.

BLINDADO

El vínculo del "Tiba" Sepúlveda estaba cerca de expirar a finales de este año, sin embargo, Chivas blindó a su canterano con un contrato hasta 2028.

"Nuestro central, formado en la cantera, ha reafirmado su compromiso con defender la Rojiblanca", dio a conocer Chivas en sus redes sociales.

El central "Tiba" Sepúlveda se ha convertido en el canterano rojiblanco más regular de los últimos años, donde se ha afianzado en la titularidad del equipo, además de ser considerado en la Selección Mexicana.

"Para mí es importante dar un ejemplo de un jugador de Fuerzas Básicas que se forma aquí en casa, que ha vivido todo lo bueno y todo lo malo que le ha pasado a este club. Yo trato de demostrarlo siempre en el campo porque es el momento en el que la gente te ve, no te ve en el día a día", contó Gilberto Sepúlveda a CANCHA el torneo anterior.

"Los 6 años, 7 años que estuve en la casa club, haciendo muchísimos sacrificios, aunque a veces dices: no es sacrificio porque te gusta, pero no te gusta dejar a tu mamá, no te gusta vivir solo 7 años, hay cosas que sí son sacrificios al fin de cuentas, pero también está la otra parte que dices: wow, vale la pena hacer todo ese tipo de esfuerzos porque es tu sueño, es lo que quieres", añadió el "Tiba".

En el último torneo Clausura 2024, el sinaloense fue uno de los artífices de la solidez defensiva que presumió Chivas con 17 goles recibidos en el mismo número de partidos en la Fase Regular, y tan solo un gol en contra en 4 juegos de Liguilla.

Su alto nivel mostrado generó interés por parte de otros equipos, pero el "Tiba" se mantendrá al mando de la central del Guadalajara en el próximo torneo Apertura 2024.