Santiago Giménez se sincera sobre partido en Tegucigalpa

Después del gran duelo (2-2) que dio México ante Alemania, en la Fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, parecía que el "Gigante de la Concacaf" estaba de vuelta.

Pero no fue así, llegó un nuevo golpe de autoridad y se dio en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League, ante Honduras en Tegucigalpa; sin embargo, la autocrítica no ha faltado en el equipo nacional y así lo demostró Santiago Giménez.

"No creo que sea exceso de confianza, pero después de Alemania nos la creíamos y nos dieron un golpe de autoridad. Debemos ser más humildes, cada partido es importante, cada entrenamiento, como jugadores, nos preparamos cada partido", declaró en conferencia de prensa.

El delantero del Feyenoord no vive su mejor ritmo goleador, pero lo toma con calma. Para él, es parte del proceso que deben vivir y sufrir los atacantes.

"Nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para rachas negativas, no todo es color de rosa, si bien me tocó marcar en juegos consecutivos, hoy me toca no marcar, lo único que me toca es trabajar, tener fe, y cortar la racha. He cometido un gran error, fallar el penalti de esa manera, pudo haber sido una oportunidad para tener confianza, aprendí de eso", explicó el surgido de Cruz Azul.





El choque del viernes contra Honduras fue para muchos elementos la primera visita a Centroamérica, por lo que Santiago Giménez asegura que falta roce y ganar más experiencia en este tipo de enfrentamientos.

"Creo que faltó actitud, sabemos que tenemos jugadores de calidad, lo que necesita la selección es ambición, como decía antes, de los errores se aprende, somos jugadores muy jóvenes que tenemos que agarrar experiencia, ese roce en Centroamérica, parece fácil, pero es muy difícil jugar, tenemos que empezar a poner actitud", concluyó.