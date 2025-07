Guillermo Ochoa: 'Esta fue la última Copa Oro'

El portero mexicano Guillermo Ochoa aceptó que disputó su última Copa Oro con la Selección, pero que el título se siente como el primero.

"La vida y el futbol me regalaron la oportunidad de vivir algo maravilloso y poder ganar esta copa 6 veces.

"Cada una con su historia , sus retos y sus alegrías. Esta fue la última y se siente igual de especial que la primera. ?

"Gracias por tanto, Gold Cup", escribió en redes sociales el ex jugador del América.

El arquero, quien milita en el AVS Futebol, ganó las ediciónes 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025 del torneo regional, aunque en esta última como suplente y no disputó ningún minuto.

Con sus seis títulos de Copa Oro iguala la marca del uruguayo Ángel Romano, quien en ganó esa cantidad de veces la Copa América entre 1916 a 1926.

"Muchos años ya en la Selección, con mucho esfuerzo y trabajo detrás, lo primero que se me viene a la cabeza es la familia que siempre está apoyando, aguantando, viviéndolo de una manera muy distinta, ahora me toca vivirlo en un rol diferente y se sufre más afuera que adentro. Imaginar todo lo que han aguantado en esta trayectoria, estoy agradecido con la vida, con la Selección", dijo Ochoa a TUDN tras la Final ante Estados Unidos, que ganó México 2-1.

Sobre su futuro, Ochoa, de casi 40 años, espera llegar a su sexto mundial en 2026.

"Cuando dije de ir por una sexta Copa del Mundo es difícil, sino muchos lo podrían hacer, entonces la intención está ahí, he ido aguantando año tras año jugando, peleando, me siento bien, me mantengo bien y si el entrenador (Javier Aguirre) decide ponerme (en el arco), estar listo para eso", declaró.