Guillermo Ochoa no es el único portero con más de mil goles en contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Ochoa superó la línea de mil goles en contra. Desde luego, dicho récord se convirtió en motivo de discusión para quienes consideran que su carrera está sobrevalorada y muchos lo atacaron por creer que fue el primer mexicano en recibir esa cantidad de anotaciones.

Sin embargo, no es cierto. El canterano americanista no es el único y por ende no fue el primero en alcanzar esta cifra.

Los históricos guardametas mexicanos Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez también superaron los mil goles en contra; sin embargo, ninguno de ellos jugó en Europa y de hecho, llegaron a esa cifra incluyendo sus partidos en Selección Mexicana, a diferencia de Ochoa, que logró este récord únicamente en clubes.

No obstante, Ochoa sigue siendo el portero mexicano con más goles en contra en la historia y al estar en el peor equipo de la Serie A y estar activo en Selección Mexicana, todo indica que la marca aumentará.

¿Cuántos goles recibieron Guillermo Ochoa, Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez?

· Guillermo Ochoa: 1013 (en clubes) 150 (en Selección)

· Oswaldo Sánchez: 900 (en clubes) 102 (en Selección)

· Óscar Pérez: 975 (en clubes) 52 (en Selección)