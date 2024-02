Lamenta Guillermo Martínez pocas oportunidades a delanteros mexicanos

A unos días de cumplir 29 años y en la víspera de la visita a Chivas, el goleador Guillermo Martínez cuestiona las escasas oportunidades que tienen los delanteros mexicanos en la Liga MX.

Así explicó el jugador su despertar tardío, similar en cuanto a edad al de Oribe Peralta y Henry Martín.

"Creo que falta de oportunidad, lo resumiría a cortos rasgos, la falta de oportunidad, si bien las historias de Oribe y Henry no me las sé al pie de la letra, la mía sí.

"Yo venía haciendo bien las cosas cuando en ese tiempo existía el ascenso, después en Liga de Expansión y cuando llegaba a un club de Primera División era muy notorio el hecho de que venías de ahí y que te tenías que ganar un lugar y las oportunidades eran menos y de que realmente no te podías equivocar, querían que tuvieras la madurez necesaria para afrontar un partido de Primera División, pero cómo la ibas a tener si no tenías los minutos", expuso el jugador de Pumas.

Por eso hay tanto agradecimiento al Puebla y a técnicos como Nicolás Larcamón, Eduardo Arce y Ricardo Carbajal, por eso advierte que cuando celebró un gol ante La Franja lo que menos quiso es ser irrespetuoso y así ocurrirá si anota mañana ante otro ex, las Chivas.

"El respeto hacia una institución no va de la mano si metes o no gol, sino simplemente saberte expresar del equipo donde estuviste.

"Siempre hay un sentimiento especial, sabemos lo que representa a nivel nacional, será un partido muy atractivo, en lo personal un partido que pienso disfrutarlo, hacer bien las cosas, si bien tuve un pasado ahí, creo que ahora mi presente es mucho mejor y me siento muy agradecido, el día de mañana voy a dar todo por esa camiseta", dijo.

FIN DE SEMANA DE DERBIS

Memo saborea una jornada en la que medirán fuerzas Chivas-Pumas, así como América-Cruz Azul.

"Va a ser un partido demasiado atractivo, nos agarra en un muy buen momento, tanto futbolísticamente como grupal, esa ha sido la base inicial de todo esto que hemos empezado a construir paso a paso, el torneo es largo y jornada tras jornada tenemos que demostrar de qué estamos hechos.

"Es un torneo que se está tornando muy lindo porque los cuatro grandes estamos en un muy buen momento y sabemos lo que queremos, aspiramos a lo mismo, la unión que estamos demostrando es lo que nos va a sacar adelante mañana", mencionó.

Guillermo Martínez expuso las claves por las que ha encajado tan bien en Pumas, equipo con el que ya presume 4 goles.

"No venir con una actitud de soberbia por haber hecho un buen torneo, algo que me caracteriza mucho es la capacidad de recepción y aprendizaje, nunca me he cerrado a nada y menos a aprender de una institución tan grande como Pumas y a un grupo y entrenador tan experimentado.

"No sé si el mejor delantero, ese es un concepto que les tocará como medios sacar, se escucharía un poco fuera de lugar decirlo de mi parte, pero cada partido lo vivo al 100 por ciento, como si fuera el último", expresó.

En diciembre de 2023, Memo debutó con la Selección Mexicana. El 15 de marzo, cumple 29 años.