Le agrada a Guido Pizarro Leagues Cup

Contrario a las opiniones de algunos de sus colegas, quienes no ven con buenos ojos a la Leagues Cup, Guido Pizarro, entrenador de Tigres, brindó su punto de vista de la competencia que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Para el "Conde" este certamen es de ayuda para el crecimiento de ambas ligas, pero señaló respetar las declaraciones de directores técnicos que no están conformes.

"En lo personal, a mí me gusta venir a jugar estas competiciones. Pienso que ayuda mucho a las dos ligas. Tengo mucho respeto por lo que dijo (Domenec) Torrent y por lo que dijo el ´Turco´ (Mohamed).

"No me parece que uno diga algo y pueda ser sancionado; me parece algo demasiado exagerado. Pero a mí, en lo personal, me gusta, me gusta mucho. Creo que, salvo el otro día el episodio que tuvimos con el tema del avión, está todo preparado para que se pueda desarrollar la competición", señaló.

Acerca del tercer partido que la U sostendrá en el torneo en contra del LAFC, este martes a las 20:30 horas, afirmó que sería un error confiarse debido a que cuentan con dos triunfos previos.

"Es un equipo que lo tenemos bastante visto. Creo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que hacen mucha diferencia. Este formato no te permite especular con nada. Sería un error especular con el empate o los penales. De nuestra parte, tenemos en mente salir a ganar", apuntó.

NO ARRIESGARÁ A NICO IBÁÑEZ; CONTENTO CON LA LLEGADA DE FARFÁN

Acerca de la situación de Nicolás Ibáñez, quien no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros, afirmó que no lo arriesgará y también se pronunció por la llegada de Marco Farfán, quien todavía no está registrado para la Leagues Cup.

"Con Nico (Ibáñez) no quiero correr ningún tipo de riesgo. Para mí es muy importante, viene trabajando muy bien y entiendo que lo vamos a cuidar por el bien de él.

"Muy contento de que Marco (Farfán), haya llegado. Ya la negociación lleva bastantes días y lo estábamos esperando hace tiempo. Es un jugador mexicano, joven, es un gran proyecto como jugador para el club y tiene unas condiciones, una característica que es lo que estábamos buscando", concluyó.