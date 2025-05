Considera Guido Pizarro que Tigres fue mejor que Cruz Azul

Tigres quedó eliminado de la Concachampions, cayó ante Cruz Azul y aunque no consiguió el pase a la Final, Guido Pizarro, técnico felino, afirmó que su equipo fue mejor que La Máquina.

En conferencia de prensa después del encuentro, el "Conde" mencionó sentirse orgulloso de sus jugadores por la manera de plantarse en el Estadio Olímpico Universitario y jugar mejor que el equipo celeste.

"Nos plantamos acá, fuimos mejor que el rival y seguramente la siguiente semana tendremos revancha. Más allá de la garra y valentía, el funcionamiento me gustó, de principio a fin fuimos superiores en todos los aspectos contra un gran rival, que se merece estar en la Final también, estoy orgulloso de cómo afrontamos el partido y seguramente pronto volveremos a estar aquí", comentó.

Además, aunque no ahondó mucho en el tema arbitral, Pizarro habló de la jugada entre Jesús Orozco Chiquete y Joaquim Pereira, que los felinos pedían se sancionara con penalti y afirmó que no tiene dudas que debió ser tiro de castigo.

"En lo personal no me gusta hablar del arbitraje, sí, son varios penales que no nos cobran a nosotros, seguramente otras personas deben saber de eso, pero no me queda duda que era penal", mencionó.

Aunque Tigres quedó eliminado de la Concachampions, está en Cuartos de Final de la Liga MX y Pizarro mencionó que la evolución futbolística de su equipo ha sido abismal, desde que suplió a Veljko Paunovic en el banquillo.

"El balance es positivo, desde que agarramos la evolución ha sido abismal, en el modelo de juego se ha evolucionado, que la gente se conecte con nuestro equipo, seguir creciendo, la semana siguiente tenemos la Liguilla y buscaremos la revancha", dijo.