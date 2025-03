Preparación de Tigres para enfrentar al Galaxy en la Liga de Campeones

Tigres cerró su preparación para viaja a Los Ángeles, donde ese martes se mide con el Galaxy en el juego de ida de Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf, duelo en el que Guido Pizarro busca corregir el desorden en el que cayó el equipo ante América.

"Hasta el primer gol el equipo compitió y después el desorden que hubo generó eso que hablas, eso me ocupa más que nada. Después hubo errores donde seguramente individualmente lo corregiremos, me preocupa el tema del desorden, más por los juegos que se vienen y que son como Liguilla. Tengo gente experimentada que entiende que en ningún momento hay que perder el orden, ni dar el resultado por final", expresó.

El estratega de los universitarios señaló que no tienen tiempo de lamentarse, pues tienen en puerta el compromiso del certamen internacional y la última parte de la Liga MX, para después afrontar la Liguilla.

"No hay tiempo para estancarnos en lo que pasó, nos ocupa eso, sé la calidad del equipo que tengo y saben que no hay tiempo para quedarse en eso, de ver esos detalles que hicieron mal que no vuelva a ocurrir".

Pizarro sabe que ante América no se hicieron las cosas bien, lo cual deben cambiar para no volver a caer en las mismas equivocaciones en adelante, por lo que deberán de apegarse a su plan de juego.

"Después del primer gol ellos empiezan a dominar y nosotros con el ímpetu y ganas de empatar empezamos a hacer cosas de más que no debíamos hacer, eso nos aleja del resultado. Tenemos un plan y modelo de juego que hay que quedarse más a eso. Es el camino para poder lograr cosas", apuntó.

Además de que no se confían del mal momento que atraviesa el Galaxy, pues saben de la calidad con la que cuentan y espera una serie pareja.

"Sabemos que es un gran equipo y que el torneo pasado hizo las cosas bien, tiene individualidades y funcionamiento claro que lo llevan acabo en todos los juegos que disputan. Será difícil y entiendo que es una llave de 180 minutos y atentos a detalles, pero es una serie muy pareja", finalizó.