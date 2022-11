Un triunfo que ilusiona

Ciudad de México .- La Selección Mexicana hizo lo que se esperaba, vencer de forma fácil y contundente a Irak, en su penúltimo juego de preparación de cara a Qatar 2022 , triunfo justo y simple. No es la culpa de los seleccionados mexicanos que enfrente se encontraran un equipo tan malo, que apenas opuso resistencia.

Se ganó 4-0, pero nada más

Lo bueno, se dominó a un rival inferior, se ganó sin cortapisas y Funes Mori se reencontró con el gol.

Pero el rival no es parámetro para saber qué tanto avance hay en el equipo, un equipo que cambiará radicalmente cuando lleguen los europeos, los que serán, en su mayoría, titulares en la Copa del Mundo.

Se ganó, la confianza regresó, no hubo problemas y ya. Objetivo cumplido.

Ahora a esperar. El próximo lunes se dará a conocer la lista de 26 futbolistas, y el 16 a cerrar la preparación en juego, ahora sí, con todas las piezas contra Suecia. Y de ahí a Qatar.

SE GUARDA JUGADORES

Gerardo Martino no quiso mostrar sus armas en este juego ante Irak.

Tampoco es que las tuviera todas consigo, ya que le hizo falta toda la armada europea.

Pero sorprendió que Néstor Araujo haya sido el lateral por la derecha, que Carlos Rodríguez y Luis Chávez hayan tomado el mando de la media cancha dejando como pivote a Héctor Herrera y que Roberto Alvarado haya aparecido como titular en el extremo derecho.

A pesar de eso funcionó, por lo menos hasta el minuto tres, cuando Henry Martín bajó hasta el medio campo para proyectar a Jesús Gallardo, quien metió un buen centro a la aparición de Alexis Vega, quien con un buen remate mandó el balón al fondo de la portería (3´)

Y después, lo mismo de todos los juegos: mucha posesión, poca profundidad, mucho tener el balón, y más de estrellarse en la defensa rival.

Luis Chávez, con un remate de cabeza, estuvo cerca de meter el segundo. Vino Gallardo, pero no fue capaz de dar dos centros buenos en un mismo tiempo, y voló a Alvarado y a Vega.

Irak prácticamente no tocó la puerta de Alfredo Talavera, quien inició en lugar de Guillermo Ochoa. Gerardo Martino rehizo el equipo en el segundo tiempo, metió a seis jugadores y eso hizo que el equipo volviera a carburar.

Primer desborde de Uriel Antuna y Rogelio Funes Mori marcó el gol (47´), que justifica los dichos del "Tata" en el sentido de dejar fuera a Santiago Giménez. Sin provocar muchas jugadas de gol, México siguió siendo el protagonista del juego y Jesús Gallardo aprovechó un rebote de la defensa para meter un trallazo y anotar el tercero (66´).

Y después lo mismo, mucho generar, pero no finalizar la jugada; el portero de Irak no fue figura, y eso llama la atención.

Ya en tiempo de compensación, el árbitro le regaló un penalti al equipo mexicano, que Uriel Antuna con todo mérito metió (90+1´) para cerrar el marcador ante un casi vacío estadio Montilivi.

GERARDO MARTINO ´HA SIDO EL PEOR AÑO DE MI CARRERA´

Quizá no fue el mejor momento para decirlo, pero Gerardo Martino tenía que soltarlo. Este año, el año mundialista, lo confiesa: "Ha sido el peor año de mi carrera".

Al término del juego contra Irak, el penúltimo de la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022, el Tata confirmó que no está del todo bien: "Ha sido el peor año de mi carrera como entrenador, por algo que siento en lo personal conmigo mismo", reveló. Pero esto no significa que esté "decepcionado o algo así, de dirigir a uno de los equipos más importantes del mundo, pero también mentiría al decir que es el que más he disfrutado, sino todo lo contrario".