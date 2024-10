Evita Humberto Suazo comparativa con Gignac

El chileno Humberto Suazo y el francés André-pierre Gignac son considerados por muchos como los dos más grandes extranjeros que han venido a jugar con los equipos regios y aunque no coincidieron como rivales, existe un debate sobre quién es mejor.

Suazo, quien aún juega profesionalmente en la Primera "B" de Chile, fue del 2012 al 2021 el máximo goleador de Rayados, con quienes anotó 121 goles y logró 2 campeonatos en Liga MX y 3 títulos de Concacaf.

Por su parte, Gignac, quien llegó para Tigres en el 2015, ha anotado hasta la fecha 213 goles y suma 5 títulos de Liga MX y una corona de Concacaf.

"Yo no voy a... no me gusta entrar en polémicas, y prefiero omitir mi comentario", respondió Suazo cuando se le preguntó sobre el debate que existe sobre quién es mejor entre él y Gignac.

-Por eso te pedía tu opinión sobre ese eterno debate, no sobre Gignac, se le enfatizó...

"Cada quien hizo historia y uno tiene que enfocarse en la vida personal, yo ya hice mi historia y allá está, lo otro ya no me interesa, no me gusta entrar en polémicas, hoy en día veo la vida diferente", dijo el "Chupete" en entrevista con CANCHA.

Suazo jugó´en Rayados del verano del 2007 a finales del 2014, salvo el primer semestre del 2010 que se fue a jugar al Real Zaragoza de España. Gignac llegó a Tigres para el verano del 2015.