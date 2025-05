Actualización sobre la lesión de Gignac y su regreso

Falta tiempo y el proceso de recuperación va en forma, pero el regreso de André-pierre Gignac no está garantizado para el arranque del Torneo Apertura 2025, de Liga MX.

Una fuente allegada al club felino reveló que Gignac podría reaparecer entre las Jornadas 3 y 5 del siguiente torneo, lo que extiende aún más el posible regreso que el mismo francés tenía estimado.

"En 10 días estoy en la cancha", dijo el 31 de enero en una visita que hizo al Estadio Universitario, un par de días después de ser operado de la pierna derecha.

la ruptura parcial del tendón del plantar delgado de la pierna derecha

Eso se cumplió, pues el francés regresó a los 10 días a entrenar y luego le tomó otros 15 días ponerse en forma para reaparecer el 25 de febrero ante los Bravos de Juárez, al entrar de cambio la última media hora.

Ese fue el último juego de Gignac con Tigres, pues días después se resintió de la ruptura parcial del tendón del plantar delgado de la pierna derecha y no hizo el viaje a Aguascalientes para el siguiente partido contra Necaxa, que significó el adiós del entrenador Veljko Paunovic.

El argumento fue que la zona en la que había sido operado le generaba dolor, lo que no lo dejaba entrenar.

Gignac volvió a ilusionarse previo a la Liguilla y en el Día de Medios del club felino declaró que esperaba estar de vuelta en instancias definitivas, ya sea en los Cuartos, en Semifinal o en una hipotética Final.

Poco a poco, día a día me preparo físicamente en bicicleta para no tener muchos impactos. En tema de recuperación invertí en mí mismo, intento salir adelante, pero la verdad no creo que sea tan pronto, una semana o dos no creo, espero estar en Liguilla", declaró el 24 de marzo.

Sin embargo, el dolor no desapareció, tanto que Gignac incluso se rehabilitó con Carlos Pecanha, fisioterapeuta de selecciones nacionales, pero el tratamiento no funcionó.

El torneo terminó y el francés no reapareció y ahora se espera que en la pretemporada pueda estar en mejor forma. Los felinos harán su preparación durante 9 días en San Diego, California.

Si Gignac reaparece entre las Fechas 3 y 5 del próximo torneo, serían cerca de 6 meses los que estuvo sin ver actividad.