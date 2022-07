Presentado con Rayados

Donde me toque estar, depende donde me pongan, siempre voy a dar lo mejor. Después veré videos y veré donde me sentiré mejor. Las últimas temporadas de 9 o detrás del 9, saqué más experiencia. Depende de dónde me pongan, siempre daré lo mejor. Aportar al equipo". GERMÁN BERTERAME, REFUERZO DE RAYADOS

Con una amplia sonrisa, el delantero argentino Germán Berterame fue presentado como el tercer refuerzo de Rayados, club en el que jugará con el dorsal 9.

Al delantero argentino no le costó decidir entre Rayados y el Atlético de Madrid, club dueño de su carta, pues equilibró la grandeza de ambos equipos.

Berterame pasó su último año con el Atlético de San Luis, con quien disputó 93 partidos oficiales y anotó 31 goles entre 2019 y 2022.

"La Liga acá ya la conozco, me entusiasma venir por lo grande que es Rayados. Estoy contento de venir acá, estar en un club como éste es estar como en el Atlético Madrid", mencionó en conferencia, en la que fue acompañado por el presidente deportivo Duilio Davino.

"La decisión estuvo tomada (de venir a Rayados), fueron temas de representantes, pero la exigencia mía siempre estará estando acá. Si se da poder hacer una linda temporada, dar lo mejor para poder brincar".

Listo para lo que sea

Germán Berterame se convirtió en la última pieza que faltaba al nuevo ataque de Víctor Manuel Vucetich, y está listo para jugar en donde el entrenador lo considere necesario.

El ariete conquistó un título de goleo en el Apertura 2021, al anotar 9 goles, y lo compartió con Nicolás López, delantero de Tigres.

"Voy a tratar de, donde me pongan, dar lo mejor. Estando más cerca del área, son más opciones a poder hacer los goles. Por eso jugué ahí las últimas temporadas, me fue muy bien. Siempre y cuando esté al cien, y me pongan donde tenga que estar, daré lo mejor. Los goles, si eres positivo, vendrán solos.

"Tú sabes qué terminé haciendo (goles). No puedo dar número, pero yo quiero superarme en lo que hice. Teniendo los jugadores que tengo al lado, se pueden lograr muchas cosas".

Germán Berterame

Equipo | Juegos | Goles

San Lorenzo | 8 | 0

Patronato | 12 | 4

Atl. San Luis | 31 | 83