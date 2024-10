Germán Berterame y su compromiso con la Selección Mexicana

MONTERREY, NL.- La convocatoria de Germán Berterame a la Selección Mexicana sigue haciendo eco y Martín Demichelis, entrenador de Rayados, mencionó que el delantero se entregará al máximo para ayudar al "Tri".

Al tenerlo todos los días en los entrenamientos, el "Micho" es voz autorizada para hablar de "Berte" y halagó las cualidades del artillero, además, para no entrar en polémica aclaró que todos los jugadores se deben entregar en la Selección y no solamente los naturalizados.

"Todo lo que no sea dentro de Monterrey no me compete hablar, sería irrespetuoso hablar de jugadores que no tuve nunca. Germán se va a entregar al máximo, (sobre) si los extranjeros deben dar el máximo, no sé culturalmente cómo lo viven, todos los jugadores que van a Selección deben dar el máximo porque es un orgullo, todos deben buscar el objetivo común, que a la Selección le vaya bien", dijo Demichelis.

Además, el "Micho" también habló del estado anímico de Berterame y cómo ayudará a su rendimiento con el equipo.