Gerardo Martino lanzó una crítica al futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles el Inter Miami sufrió una eliminación histórica en manos del Monterrey en la Copa de Campeones de CONCACAF y Gerardo Martino, que fue abucheado por todo el estadio BBVA, lanzó un dardo directo a los equipos del futbol mexicano tras la derrota.

Al ser cuestionado sobre el dominio de la Liga MX sobre la MLS en esta edición de la Concachampions, el exentrenador de la Selección Mexicana respondió molesto y aseguró que de nada sirve el poderío en clubes si se descuida al Tri.

"Desde que trabajé en México, siempre me han parecido muy inútil hacer esa comparación, sobre todo porque la MLS tiene muchas reglas que lo complican, por otro lado, de qué sirve que el América quede campeón de este torneo si poco aporta a su selección, generalmente sus figuras son extranjeros lo cual no me parece muy relevante para la mejora de un torneo, de la Liga MX o la MLS".

Así mismo, halagó el protagonismo de equipos como América, Rayados y Tigres y el modelo de negocio del Pachuca, los cuatro equipos mexicanos que seguían con vida en cuartos de final del torneo.

"Sigo sosteniendo que al menos en esta instancia accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el mejor futbol mexicano, llámese América, Tigres o Rayados, al Pachuca no lo pongo no porque no me parezca bueno, sino porque la estructura del Pachuca está armando de base de jóvenes", concluyó el "Tata", que se negó a contestar sobre las acusaciones de los futbolistas del Tricolor.