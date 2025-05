Richard Ledezma se acerca a Chivas

El primer refuerzo de las Chivas para el torneo Apertura 2025 se acerca.

Richard Ledezma se perfila como la nueva incorporación rojiblanca, a falta de que el Rebaño nombre al nuevo técnico.

Ledezma se desempeña en la posición de lateral derecho y como funciones secundarias, también puede jugar de mediocentro o de medio ofensivo.

Actualmente milita en el futbol europeo con el PSV Eindhoven de Holanda, que lo adquirió tras su paso por el futbol estadounidense.

El futbolista de ascendencia mexicana, nació en Phoenix, Arizona y representa a la Selección de Estados Unidos, donde ha sido convocado desde categorías Sub 19, Sub 20 y ya debutó con ella selección mayor de las barras y las estrellas.

Luego de nacer y criarse en territorio norteamericano, su formación deportiva fue el RSL Academy, estuvo un tiempo cedido en el Real Monarchs y regresó con la academia del Real Salt Lake para emigrar posteriormente al Viejo Continente.

Su andar en Europa fue con las categorías menores del PSV Eindhoven, tanto con la Sub 19 y Sub 21. Regresó a los Estados Unidos para jugar en la MLS con el New York City y finalmente retornó a Holanda con su actual club.

En la actual temporada es donde ha tenido una mayor participación con 23 partidos disputados de 31 posibles en la Eredivisie, donde además registró un gol y una asistencia.

Las negociaciones entre el club y el jugador se encuentran avanzadas, por lo que para el Rebaño supone otra apuesta por un futbolista mexico-americano, el mercado al que han recurrido en los últimos años.

En su posición, el club tiene a Alan Mozo, de quien se desconoce su continuidad en el equipo, después del bajo rendimiento, además del canterano Miguel Gómez, quien ha tenido una buena participación con el equipo en su primer torneo de Liga MX.

Otro es José Castillo, el zaguero que también ha sido habilitado en esa posición cuando ha sido requerido.

Otro futbolista del club que puede jugar en esa posición es el canterano Diego Ochoa, quien debutó en el Clausura 2025 con esa función, tras las ausencias de los futbolistas anteriores.