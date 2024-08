Comparte Azcárraga frustración por fracaso del América

Emilio Azcárraga Jean acudió este viernes al entrenamiento del América, del cual es dueño, y expresó su frustración y tristeza por el fracaso en la Leagues Cup, así como su interés de que el equipo regrese al primer plano a partir de la reanudación de la Liga MX, reveló el técnico André Jardine.

Un poco este sentimiento de frustración, mostrar cuán importante es cada conversación, es importante escuchar del patrón, de la afición, cuando queremos ser campeones en torneos internacionales, cuando la marca América está creciendo y seguir trabajando para que esto suceda con más fuerza.

"Nos colocamos del mismo lado de que sentimos lo mismo: la frustración, tristeza, sentimiento de no ser competentes los suficiente, la responsabilidad es nuestra, es bueno escuchar esto de nuestra parte, que estamos muy comprometidos con el club, la dirección y responder a partir de mañana ya , dijo el técnico en la víspera del juego contra Puebla, este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América falló ya en citas internacionales, como al no conseguir el boleto al Mundial de Clubes vía la Concachampions 2023 o al quedar fuera en las dos ediciones oficiales de la Leagues Cup.

"Nos sentimos dolidos sin duda todos, desde el presi a todo el staff, estábamos muy enganchados en buscar otro título más, no mentimos sobre este tema, no desvalorizamos la Leagues Cup, teníamos muchas ganas de estar en instancias finales, fracasamos, no conseguimos el objetivo que teníamos, momentos importantes para reagrupar fuerzas, remar para la misma dirección, cuerpo técnico, dirección, jugadores, staff, a partir de mañana empezamos una nueva caminada, un nuevo objetivo y una nueva oportunidad de hacer historia con este club Tenemos muchas ganas de trascender, de ganar la Concachampions, la Leagues Cup nos ilusionaba mucho, pero como ya hablé no me imagino ser capaces de ganar todos los títulos que jugamos, no imposible, pero improbable, pero queremos siempre estar peleando instancias finales, con chances reales , comentó Jardine.

SÍ OCUPARÁN PLAZA DE LICHNOVSKY, PERO NO EN LA CENTRAL

América no reforzará la plaza de central tras la baja de Igor Lichnovsky, pero sí buscará un extranjero para otra posición.

"No te adelanto la posición que vamos a buscar para no complicar la negociación, cerrar expectativas, pero vamos a buscar un refuerzo, pero no va a ser en la central porque nos sentimos bien servidos, reforzar donde pensamos que puede ser importante", dijo André Jardine.

Las Águilas han descuidado el sector izquierdo de la ofensiva desde la partida de Jonathan Rodríguez y Julián Quiñones. EXPLICA LESIÓN DE LICHNOVSKY El técnico André Jardine sostiene que Igor Lichnovsky se trozó parte del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el juego contra Colorado Rapids, en el cual falló un penal que les habría dado la clasificación a las Semifinales.

Ruptura del 80 por ciento del ligamento, se quedó con una parte que le permitió seguir jugando, al terminar el partido su rodilla se fue inflamando, podría ser algo más grave, a partir de la evaluación de los médicos llegaron a la conclusión del procedimiento quirúrgico , comentó Jardine.

