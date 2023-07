Ferretti sabe que Cruz Azul debe mejorar para clasificar a liguilla

CIUDAD DE MÉXICO- El mal desempeño de Cruz Azul en este inicio de torneo Apertura 2023, tiene preocupado a Ricardo "Tuca" Ferretti, lo tiene pensativo, pero sabe que hay que mejorar ciertos sectores para que la mejora llegue y así clasificar a liguilla.

El estratega brasileño asegura que sus jugadores no están "muertos de risa", que conocen la situación y están conscientes de que deben sacar los puntos tanto de local como de visita.

"Yo los he visto bien, conscientes de que las cosas no se han dado. No estamos muertos de la risa. Podemos usar la palabra preocupados, es positivo, en un plan de vergüenza deportiva que tenemos, no es un valemadrismo. No es así. Somos personas, somos seres humanos que sabemos que a base de trabajo podemos resolver las cosas. Yo veo a los jugadores en este aspecto bien, no te digo mal porque a lo mejor estarían como que no les importa o estarían del otro lado en base a cosas ilógicas, pero los veo ecuánimes".