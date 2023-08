Pese a goleada, 'Tano' Ortiz queda contento con chavos

MONTERREY, NL .-Después de la goleada de 3-0 que les propinó Philadelphia Union en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup, el entrenador de los Rayados, Fernando Ortiz, dijo que quedó contento con el cuadro alternativo titular que mandó a la cancha.

Ortiz dijo que quedó conforme con todos los jugadores que puso como titulares, la mayoría jóvenes y algunos habituales suplentes.

Explicó que la decisión de enviar a la cancha de arranque a chavos canteranos y elementos suplentes fue para evitar carga de algunos titulares, pero sobre todo para brindar oportunidad a todo el plantel de mostrarse.

"Me voy conforme, creo que hicieron un partido acorde, más allá del resultado que no fue el que buscamos, pero estoy conforme con lo sucedió", dijo Ortiz después del partido.

"Quiero dar el agradecimiento a mis jugadores que han hecho una copa excelente, en donde se han entregado al cien por cien en cada partido donde ellos han jugado. La derrota de hoy que no opaque eso, porque realmente es para destacar".

Monterrey terminó en cuarto lugar del torneo, siendo el equipo mexicano mejor posicionado en el certamen entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer.

¿PORQUÉ JUGAR CON JÓVENES?

El "Tano" dijo que la idea de meter a jóvenes como Ali Ávila, Víctor López, Daniel Parra, Kevin Ortega e Iker Fimbres, fue para ver su desempeño.

"De los jóvenes, obviamente, al ser jóvenes no tienen la experiencia que tienen los demás jugadores de jerarquía, pero de eso se trata al darles la posibilidad de jugar, si no juegan los jóvenes va a ser muy difícil encontrar esa experiencia que pueden llegar a lograr", explicó.

"Y yo soy de los entrenadores que si cuentan con la posibilidad de estar dentro de la plantilla lo pueden hacer, lo van a hacer. Yo no dudo en ese sentido".

Negó que pueda ser una falta de respeto para los aficionados que viajaron a apoyarlos a este partido en Filadelfia.

"Lo que la afición crea o lo que se pueda manifestar, tiene todo su derecho, yo estoy tranquilo que los jugadores que entraron lo pudieron hacer de la mejor manera, lo han hecho, solamente la falta de experiencia que quizá no puedan tener algunos jugadores, pero representando al Club Monterrey, lo hicieron y lo hicieron al máximo", expresó.

"En todo sentido, en todo sentido, (se da el respeto a los fans que viajaron), representaron la mejor forma vestir la camiseta del Monterrey. Cualquiera que está en la plantilla de la Primera División, está capacitado para jugar siempre".

Dijo que aunque respeta las reglas del torneo, en su opinión el partido del tercer lugar no debió jugarse.

"Son las reglas del juego que se dispuso antes de que se iniciara, nosotros tenemos que estar preparados. En mi opinión no era necesario, pero no era necesario por muchas cosas, no solamente por lo que me acabas de nombrar, pero bueno esto es así, hay que aceptarlo, lo aceptamos", añadió.

"Quizá no era el marcador que pretendíamos, pero yo me voy satisfecho con la actuación de mis jugadores. He visto y he de analizar más profundo de lo que quiero y pretendo para los chicos".