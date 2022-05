¿Fernando Beltrán podrá jugar con Chivas en el Repechaje?

Durante la semana, el "Nene" Beltrán se incorporó a los entrenamientos del Guadalajara previo a jugar el Repechaje.

"Siendo sincero, no pensé que fuera a llegar, por el tratamiento que se me tenía que hacer, el cuidado que se necesitaba en la rodilla, tenía que parar o si no iba a ir a una operación. Después del tratamiento y de todo lo que dicen los doctores, muy feliz, mi rodilla mejoró descomunalmente bien", relató Beltrán en entrevista.

"Principalmente era sentirme bien y ver si podía ayudar al equipo. La rodilla va espectacularmente bien, estoy tranquilo por esa parte y más que nada porque ya regresé a entrenar", apuntó.

Las Chivas se juegan su pase a los Cuartos de Final el domingo contra los Pumas en el Estadio Akron. Sin embargo, su convocatoria está en duda.

"Ya depende del técnico (convocarme). Yo hablé con el profe (Ricardo Cadena), el equipo está de maravilla, muy bien, y yo le comenté que sí podía contar conmigo. Mi evolución ha sido tan buena que me siento preparado para el partido, al final las decisiones las toma el técnico. Yo trato de poner mi versión para el equipo para que ganemos. Es un partido importante en el que nos jugamos todo el torneo y con esta seguidilla del torneo no me preocupa si vaya a salir o no, si no lo hago será por una buena razón y si sí me ponen también será por una buena razón. Estoy sereno y ya veremos qué pasa el domingo", agregó Beltrán.

En el actual torneo Clausura 2022, el "Nene" Beltrán ha sido uno de los futbolistas con mejor rendimiento en el equipo.

En cuanto a números, ha disputado 962 minutos, ha marcado una anotación, ha dado dos asistencia y ha tenido cuatro participaciones de gol.