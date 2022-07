Punto es valioso: Hernán Cristante

FC Juárez empató en su estreno en el Apertura 2022 de la Liga MX, un resultado que dejó al cuadro de la frontera con una unidad en su visita ante Chivas.

Para el estratega Hernán Cristante el resultado es positivo ante Guadalajara, pero reconoció que deben mejorar para pensar en cosas importantes en el torneo.

"Creo que el punto es valioso, hoy sí le doy un valor al cero en la portería, a la entrega de los chicos, pero nos falta. No me voy contento, no puedo. Creo que fue un partido regular, que tuvo puntos de buen juego, pero hasta ahí. El equipo puede dar más".

El entrenador sudamericano agregó que su plantel tuvo buena respuesta, pero aceptó que faltan muchas cosas por trabajar.

"Sabíamos que íbamos a tener cierta dificultad por el armado, por la estructura y por los tiempos, pero me gustó la respuesta del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se vio otra actitud eso me deja tranquilo, pero hay mucho que trabajar".

Por última, Cristante habló de un problema que se encontró en su equipo y en el que está enfocado en solucionar para poder tener resultados.

"Lo que le falta es eso, saber y entender que ellos pueden ganar, cualquier cancha tiene que ser una posibilidad de tener los tres puntos. Una fortaleza es lo que vimos hoy, nadie bajó los brazos, nadie dejó de pelear".